مباحثات بين وزيريْ الخارجية الكوري والأمريكي في واشنطن

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" بعد غد الجمعة في واشنطن، حيث يناقش الجانبان سبل التعامل مع الأوضاع بعد فشل قمة "هانوي" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك في تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الكورية اليوم، حيث أوضحت أن المباحثات ستتناول تقييم الوضع بعد الجولة الثانية من القمة الكورية الشمالية الأمريكية، وسبل التعامل مع كوريا الشمالية في المستقبل، وأيضا تبادل الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ظلتا تناقشان تنظيم هذه المباحثات في إطار حضور "كانغ" اجتماعات الوزراء لحفظ السلام في الأمم المتحدة، التي ستعقد في نفس اليوم في الولايات المتحدة.