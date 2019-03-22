الحكومة الكورية تحتج بقوة على ادعاءات اليابان بملكية جزر دوك دو

Photo : KBS News

وافقت الحكومة اليابانية أمس على استخدام كتب المدارس الابتدائية التي تم فيها تعزيز الادعاءات بملكية "جزر دوك دو"، والتي سيتم تدريسها في المدارس الابتدائية اعتبارا من العام القادم.وتنص تلك الكتب على وصف جزر "دوك دو" بأنها "محتلة بواسطة كوريا بشكل غير مشروع رغم أنها أراضٍ يابانية، وأن اليابان تحتج على ذلك باستمرار".كما أوردت أربعة أنواع من بين 6 أنواع من الكتب المدرسية الخاصة بالصفين الثالث والرابع، اسم جزر "دوك دو" بالاسم الياباني "داكيه شيما"، ووصفت الجزر بأنها تابعة لليابان.ويذكر أنه يتم تطبيق كتب "طرق التدريس" وكتب "تفسير طرق التدريس"، والتي كانت الحكومة اليابانية قد قامت بتعديلها في عام 2017، على الكتب المدرسية الجديدة لأول مرة.وكانت الادعاءات اليابانية المتعلقة بجزر "دوك دو" موجودة في عدد من الكتب المدرسية اليابانية القائمة، إلا أنها تعززت كثيرا في الكتب المدرسية الجديدة.وردا على ذلك، استدعت الحكومة الكورية السفير الياباني في سيول "ناكامينيه ياسماسا" للاحتجاج بقوة على هذه الخطوة، وأعربت عن رفضها القاطع لموافقة الحكومة اليابانية على صدور تلك الكتب المدرسية التي تحتوي على ادعاءات غير حقيقية بشأن الجزر الكورية، والتي تنتمي لكوريا من النواحي التاريخية والجغرافية والقانون الدولي، ودعت الحكومة اليابانية إلى إلغاء موافقتها على إصدار تلك الكتب فورا.كما شددت الحكومة الكورية على أنها ستتصدى بشكل حازم لأي ادعاءات أخرى من قبل الحكومة اليابانية بشأن جزر دوك دو.