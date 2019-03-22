سام سونغ للإلكترونيات تحذر من صدمة أرباح متوقعة

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حذرت شركة سام سونغ للإلكترونيات مساهميها من حدوث "صدمة أداء" أو ما يسمى بـ"صدمة أرباح".يذكر أن "سام سونغ" تمثل حوالي 30% من الأرباح التشغيلية للشركات المسجلة في مؤشر البورصة الكورية "كوسبي".جاء ذلك في تقرير أصدرته الشركة أمس، أوضحت فيه أن أرباحها التشغيلية في الربع الأول من هذا العام ستكون أقل من توقعات السوق.تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة مسبقا عن تدهور أدائها.وأوح التقرير أن الانخفاض في الطلب على منتجاتها الرئيسية، وهي "أشباه الموصلات" وانخفاض أسعارها وأسعار منتجاتها الأخرى، سيكون أكبر مما هو متوقع.تجدر الإشارة إلى أن السعر الأساسي لشريحة الذاكرة الرقمية من طراز "دي رام" بحجم 8 غيغابايت الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، والتي تقدمها الشركة إلى الشركات الكبرى الأخرى، كان قد بلغ 7.25 دولار في شهر ديسمبر من العام الماضي، وانخفض بنسبة 30% خلال شهرين ليبلغ 5.13 دولار.وبالنسبة لشاشات العرض، فقد انخفضت أسعارها نتيجة لزيادة المعروض من منتجات الشركات الصينية من نوع "إل سي دي"، بينما يتقلص الطلب على الشاشات من نوع "أوليد" القابل للطي.ويقول المحللون إن هذا الإعلان المسبق من قبل الشركة يستهدف على الأرجح تقليل الصدمة قبل الإعلان رسميا عن أدائها في الربع الأول، يوم الخامس من الشهر القادم.وكان من المتوقع أن تبلغ الأرباح التشغيلية لشركة سام سونغ مستوى 8 تريليونات في الربع الأول من هذا العام بعد أن كانت بلغت 15 تريليونا و600 مليار وون في الربع الأول من العام الماضي، ولكن من المتوقع الآن أن تبلغ حوالي 6 تريليونات وون فقط.ولم تنخفض أسعار أسهم سام سونغ للإلكترونيات أمس سوى بنسبة 0.5 %.ويرجع السبب في ذلك إلى أنه كان من المتوقع حدوث ركود في أدائها في الربع الأول من هذا العام.تجدر الإشارة إلى أن الركود في مجال أشباه الموصلات أدى إلى انخفاض الصادرات الكورية الإجمالية لتسجل كوريا انخفاضا في الصادرات للشهر الرابع على التوالي.