افتتاح مهرجانات زهور الكرز مبكرا في مختلف أرجاء البلاد

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بدأت الاستعدادات لإقامة مهرجانات زهور الكرز في كل أنحاء كوريا، في ظل تفتح زهور الكرز بشكل مبكر هذا العام.ومن المقرر بدءا من يوم الجمعة القادم أن يبدأ مهرجان جزيرة "جيجو" لزهور الكرز، حيث يمكن للزوار التمتع بمشاهدة زهور الكرز الكبيرة والجميلة في شارع " جونغ نونغ" ومنطقة "إيه وول " في "جيجو".ومن المتوقع أن يقام مهرجان "جين هيه" لزهور الكرز اعتبارا من الأول من شهر أبريل القادم بدءا بأمسية يوم الحادي والثلاثين من هذا الشهر في مدينة "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ". تجدر الإشارة إلى أن منطقة "جين هيه" يتم فيها زراعة حوالي ثلاثمائة وستين ألف شجرة من أشجار الكرز، وبالتالي فهي تعتبر أهم وأكبر المعالم الخاصة بالزهور وتلقى المزيد من الشعبية من خلال إقامة عدد من الفعاليات الخاصة بالتذكير بإنجازات الجنرال الكوري "لي سون شين".وفي يوم الخامس من الشهر القادم سيقام مهرجان خاص لزهور الكرز في كل من منطقة "يوئيدو" ومنطقة بحيرة "سوك تشون" بالعاصمة سيول. ومن المتوقع أن يضم مهرجان الزهور الربيعية في منطقة يوئيدو هذا العام فعالية خاصة بعنوان "ربيع القرية" احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا.