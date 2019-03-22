عدد ركاب الطائرات في كوريا يسجل رقما قياسيا في العام الماضي

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بلغ عدد ركاب الطائرات من الكوريين في العام الماضي 117 مليونا و530 ألفا، ليسجل رقما قياسيا جديدا، كما اتضح أن كوريا لم تشهد خلال العام الماضي أي حادث ذي صلة بالطيران.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الأراضي والنقل الكورية حول خدمات الطيران لعام 2018 ونشرته على موقعها على الإنترنت أمس.وطبقا للتقرير، بلغ عدد مستعملي خدمات النقل بالطيران في العام الماضي 117 مليونا و530 ألفا، بزيادة نسبتها 7.5% بالمقارنة مع العام الاسبق ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق.وبلغ معدل تأخير طائرات الخطوط المحلية 13.4% بزيادة 1.5 نقطة مئوية مقارنة مع العام الأسبق، رغم الانخفاض في تشغيل الطائرات في الخطوط المحلية. وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى ازدحام بعض الخطوط، بما في ذلك الخطوط التي تربط جزيرة جيجو، وزيادة تأخر طائرات التوصيل.