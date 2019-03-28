النيابة تشكل فريق تحقيق خاص في قضية نائب وزير العدل السابق

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قال وزير العدل "بارك سانغ كي"، إن فريق تحقيق خاص سيتم تشكيله تحت النيابة، للنظر في فضيحة الرشوة الجنسية التي أعيد فتحها، والتي تورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك يوي".وقال "بارك" أمام لجنة التشريع والقضاء البرلمانية أمس الأربعاء إنه أجرى نقاشًا مع المدعي العام "مون مو إيل" حول مَنْ سيحقق في ادعاءات رشوة "كيم"، الذي لم يتم التحقيق معه خلال التحقيقات السابقة في عامي 2013 و2014.وقال الوزير إنه أكد للمدعي العام الأعلى أنه يجب إجراء تحقيق فعال وسريع وعادل.وسيقود فريق التحقيق الخاص أحد كبار المدعين، وسينضم إليه مدعون آخرون من مكاتب النيابة العامة المختلفة من جميع أنحاء البلاد. وقد شكلت النيابة العامة أيضًا فريقًا خاصًا مؤخرًا للتحقيق في فضيحة التوظيف في في شركة "كانغ وون لاند" التابعة للدولة.وقال الوزير إن التحقيق في قضية "كيم" سيبدأ في المستقبل القريب، بمجرد أن يتبين أن الادعاءات ضده معقولة.وفيما يتعلق بالمخاوف من أن الادعاء قد يحاول التستر على أفعاله السابقة خلال التحقيق، وبالتالي عدم التحقيق في القضية بشكل صحيح، قال الوزير إنه لا يريد الحكم مسبقًا على التحقيق باعتباره غير عادل.