مجموعة من الهاربين الشماليين يدلون بشهادتهم في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

تمت دعوة مجموعة من الهاربين الكوريين الشماليين إلى الولايات المتحدة، للحديث الشهر المقبل عن دور المرأة الكورية الشمالية في الأسواق، والأطفال المشردين في الشمال.ووفقًا لـ "كيم سيونغ مين"، مؤسس ورئيس إذاعة كوريا الشمالية الحرة ومقرها سيول، فقد أرسلت "سوزان شولت"، رئيسة تحالف حرية كوريا الشمالية، رسالة عبر البريد الإلكتروني لإبلاغهم بالخطة المقررة لأسبوع حرية كوريا الشمالية لعام 2019.وقالت "شولت" إنه سيتم دعوة مجموعة من الشهود للتحدث في موضوعات لم يتم تناولها من قبل، بما في ذلك دور المرأة في الأسواق، والأطفال المشردون في كوريا الشمالية.يشار إلى أن "أسبوع حرية كوريا الشمالية" هو حدث سنوي يقام بالتناوب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وسيعقد هذا العام في الولايات المتحدة في نهاية أبريل.