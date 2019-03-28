استقال رئيس اللجنة الأولمبية في اليابان بسبب ادعاءات الرشوة

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وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على استقالة رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، وسط ادعاءات الرشوة والفساد فيما يتعلق بأولمبياد طوكيو لعام 2020.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية عقد اجتماعًا في مدينة لوزان بسويسرا يوم الثلاثاء الماضي، وقبل استقالة "تسونيكازو تاكيدا"، رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.ويتم التحقيق مع "تاكيدا" في فرنسا للاشتباه في تقديمه رشاوى بقيمة 200 مليون يورو في عملية اختيار الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية للمعاقين لعام 2020. وقد صرح في الأسبوع الماضي إنه سيستقيل من منصبه وسيترك مقعده في اللجنة الأولمبية الدولية.وبعد قرار اللجنة، الذي بدأ سريانه على الفور، ليس لليابان سوى عضو واحد في اللجنة الأولمبية الدولية، وهو "موريناري واتانابي"، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.