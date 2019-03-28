المبعوث النووي الأمريكي يعود إلى بلاده بعد زيارة الصين

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اختتم الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" زيارته إلى الصين، وغادر مطار العاصمة بكين الدولي بعد ظهر الأربعاء على متن طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة.وقد التقى "بيغون" مع نائب وزير الخارجية الصيني "كونغ شوانيو" في بكين لتبادل وجهات النظر حول القمة الثانية المنهارة التي انعقدت في الشهر الماضي، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ومناقشة أوجه التعاون المقبلة فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية.ولم تكشف الصين بعد عن نتائج زيارة المبعوث الأمريكي.ومن المتوقع أن يجتمع "بيغون" مع الممثل الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "لي دو هون"، الذي سيبدأ زيارته إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس.