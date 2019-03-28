متوسط ثروة كبار المسؤولين يتجاوز مليار وون

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أظهرت البيانات الحكومية أن متوسط ثروة كبار المسؤولين العموميين قد بلغ حوالي 1.2 مليار وون، بنهاية العام الماضي.ووفقًا للبيانات السنوية الصادرة عن لجنة الأخلاقيات العامة الحكومية اليوم الخميس، فقد نمت الأصول المملوكة لنحو ألف وثمانمائة من المسؤولين الحكوميين بقيمة 59 مليون وون في المتوسط، وقد شهد 72% من المسؤولين زيادة في ممتلكاتهم في العام الماضي.وقد بلغت قيمة أصول الرئيس "مون جيه إين" ما يزيد قليلًا عن ملياري وون، بزيادة 136 مليون وون عن العام السابق.ومن بين كبار المسؤولين الذين يتعين عليهم الإبلاغ عن قيمة أصولهم سنويًّا، تصدر "هيو سونغ جو"، رئيس مستشفى جامعة سيول الوطنية لطب الأسنان، قائمة المسؤولين بأصول تبلغ قيمتها 21 مليار وون.وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "جين سون مي" الأقل ثراءً، حيث أبلغت عن ديون بقيمة 1.4 مليار وون.وتخطط اللجنة للتحقق من التقارير الأخيرة التي سلمها المسؤولون بحلول نهاية يونيو.