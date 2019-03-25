قائد القوات الأمريكية: النشاط النووي للشمال لا يتسق مع نزع السلاح النووي

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قال قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إن الأنشطة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية "غير متسقة" مع تعهداتها بنزع السلاح النووي.وقد أدلى الجنرال "روبرت أبرامز" بهذه التصريحات خلال جلسة استماع أمس الأربعاء، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.وأشار "أبرامز" إلى أن المشاركة الدبلوماسية المستمرة أدت إلى انخفاض كبير في التوترات مع كوريا الشمالية، مقارنة بالماضي.ومع ذلك، فقد أكد أنه لم يحدث تغيير يذكر في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية، حيث أشار القائد إلى أن القدرات المعتادة وغير المعتادة للنظام الشمالي، بالإضافة تطويره المستمر للأنظمة التقليدية المتقدمة، ما زالت دون مراقبة.