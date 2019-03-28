بومبيو: الشمال لم يتخذ خطوة كبيرة نحو نزع السلاح النووي حتى الآن

أكد "مايك بومبيو"، وزير الخارجية الأمريكي" أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على كوريا الشمالية، قائلًا إن الشمال لم يتخذ بعد "خطوة كبيرة" نحو نزع السلاح النووي.وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الأربعاء، سُئِل الوزير عما إذا كانت القدرات النووية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية قد ازدادت أم انخفضت منذ القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في يونيو من العام الماضي.وأجاب "بومبيو" بأن تعليق "بيونغ يانغ" للتجارب النووية والصاروخية منذ أواخر عام 2017 يعد "أمرًا جيدًا" لأنه يقلل من قدراتها، لكنه أكد أن الشمال لم يتخذ بعد "خطوة كبيرة" نحو نزع السلاح النووي، منذ بدء المفاوضات قبل عام.ومع ذلك فقد أكد الوزير الأمريكي أنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من التفاوض مع الشمال والتوصل إلى نتيجة صحيحة، مشيرًا إلى أن "كيم" أكد مجددًا التزامه بنزع السلاح النووي خلال قمة هانوي.