تحسن مؤشر ثقة الشركات في شهر مارس

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تحسن مؤشر ثقة الشركات الكورية الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر في شهر مارس، بفضل تأثيرات الهواتف الذكية والسيارات التي تم الإعلان عن صدورها حديثًا.ووفقًا لما نشره بنك كوريا اليوم الخميس، فقد سجل مؤشر ثقة الشركات خلال شهر مارس في جميع الصناعات 73 نقطة، بارتفاع قيمته 4 نقاط عن الشهر السابق.وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وتعد هذه القراءة الأخيرة أول ارتفاع منذ نوفمبر من العام الماضي.وارتفع أيضًا مؤشر ثقة الشركات المصنعة بقيمة 4 نقاط ليسجل 73 أيضًا في مارس. كما ارتفع مؤشر الشركات العاملة في القطاع غير الصناعي بمقدار 3 نقاط، مسجلًا بذلك أول نمو منذ ستة أشهر.وقد ظل مؤشر ثقة الشركات في جميع القطاعات ثابتًا عند 76 نقطة، مع ارتفاع أسعار النفط، الذي أدى إلى توقعات متباينة.