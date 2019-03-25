سيول وبكين تناقشان أزمة الغبار الناعم

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أجرى رئيسا الوزراء لكل من سيول وبكين محادثات ثنائية، واتفقا على تعزيز التعاون في الجهود المبذولة لمعالجة تلوث الهواء الناجم عن ارتفاع مستويات الغبار الناعم.وفي الاجتماع الذي انعقد بين "لي ناك يون" رئيس الوزراء الكوري و"لي كي تشيانغ" رئيس مجلس الدولة الصيني، قال "لي" إن أزمة الغبار الناعم وتلوث الهواء تمثل قضية وطنية ملحة للبلدين، معربًا عن أمله في أن تتعاون الدولتان في في علاج هذه المشكلة.وقال "لي" إنه يقدر دور الصين وجودها في حماية البيئة، واقترح تعزيز التعاون بين سيول وبكين من أجل إجراء البحوث المشتركة حول السبب الدقيق للغبار الناعم، والإجراءات المضادة الممكنة.وردًا على ذلك، اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني تعزيز الاتصالات والتعاون في مجال البيئة، قائلًا إن آفاق التعاون الثنائي مشرقة في مجالات البحث والتطوير والمنتجات ذات الصلة، والتجارة والاستثمار.ويعد هذا الاجتماع الأول بين رئيسي وزراء البلدين منذ يونيو عام 2016.