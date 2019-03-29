وزيرة الخارجية الكورية تزور الولايات المتحدة

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غادرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" البلاد اليوم متوجهة إلى الولايات المتحدة، حيث ستعقد مباحثات مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" غدا الجمعة.وصرحت الوزيرة بأنها عندما تلتقي بنظيرها الأمريكي، ستشارك معه الوعي بالتطورات وتناقش سبل التعاون في الفترة القادمة.ويُذكر أن هذا اللقاء بين وزيري خارجية البلدين يعد الأول من نوعه منذ الانتهاء من الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية، دون نتائج، في الشهر الماضي.ومن المتوقع أن يناقشا عقد قمة بين رئيسي البلدين، إلى جانب سبل استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى سيزور المبعوث الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام "لي دو هون"، الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال 3 أسابيع. ومن المتوقع أن يجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغن"، من أجل مشاركة نتائج زيارته إلى روسيا ونتائج زيارة "بيغن" إلى الصين.وقال "لي" إن كوريا الجنوبية تؤيد التنفيذ المرحلي، الرامي إلى تحقيق صفقة كاملة، مشيرا إلى أنه يناقش نقطة التلاقي بين مبدأ "الصفقة الكاملة" الذي تفضله الولايات المتحدة ومبدأ "التنفيذ المرحلي" الذي تفضله كوريا الشمالية.