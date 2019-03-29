الحزب المعارض يصر على عدم تأهل جميع المرشحين للمناصب الوزارية

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قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن جميع المرشحين السبعة لمناصب الوزراء غير مؤهلين لمناصبهم، بعد أن شارك في لجان الاستماع لتأكيد تعيينهم، وطلب من الرئاسة سحب تعيينهم.وقال رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" في اجتماع اللجنة العليا للحزب، الذي عقد اليوم، إن اختيار السلطة لمرشحين غير مؤهلين لمناصب الوزراء يظهر موقفها المتغطرس الذي يؤكد أنها لا تهتم بانتقادات الشعب.كما عقد حزب كوريا الحرة اجتماعا آخر، حيث طلب من "كيم يون تشول" المرشح لمنصب وزير التوحيد و"بارك يونغ سون" المرشحة لمنصب وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن يبادرا بالاستقالة بأنفسهما.وقالت "نا كيونغ وون" زعيمة التكتل البرلماني للحزب إن الحزب لا يقبل الأفكار الخطيرة للمرشح "كيم" تجاه كوريا الشمالية. كما أشارت إلى أن المرشحة "بارك" لم تتقدم بالكثير من البيانات الخاصة بها، إلى جانب وجود اختلاف بين تصريحاتها في جلسة استماع والحقائق الثابتة.وقد قرر الحزب المعارض إجراء مزيد من المناقشات لاحقا، للتوصل إلى ما إذا سيوافق على التعيين أم لا.وصرح حزب الإصلاح المستقبلي، المعارض الصغير، أنه سيتخذ قراره بعد الاستماع إلى آراء مسؤولي اللجان الدائمة وأعضاء لجان الاستماع التابعين له.أما حزب الديمقراطية والسلام المعارض الصغير فقد قرر عدم تأهل المرشح "جو دونغ هو" لمنصب وزير العلوم والتقنية، من بين المرشحين السبعة الذين خضعوا إلى لجان الاستماع.