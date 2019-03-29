الرئيس مون يلتقي برجال الأعمال الأجانب

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توجه الرئيس "مون جيه إين" بدعوةٍ إلى عدد من أصحاب شركات الاستثمار الأجنبية في البلاد، صباح اليوم، حيث أجرى حوارا معهم بعنوان "النمو الإبداعي المصنوع مع جمهورية كوريا".ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، منذ تولي الرئيس "مون" لمنصبه، وقد جاء بعد سلسلة من الحوارات مع دائرة رجال الأعمال، بما في ذلك لقاء الرئيس مع مسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في شهر يناير الماضي، وكذلك حواره مع أصحاب شركات المغامرة والمشروعات الذاتية والمتناهية الصغر.وقال الرئيس "مون" في كلمته في اللقاء إن نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية سيجعلها أكثر الأسواق الجذابة في العالم، معربا عن أمله في أن يهتموا بالإمكانات الضخمة لاقتصاد حقبة السلام. كما أضاف أنه سيبذل جهوده دائما حتى يستطيعوا أن يحلموا بمزيد من النجاح ومزيد من الاستثمار في كوريا.وقد تقدم الحضور بمختلف أنواع الاقتراحات الخاصة لسياسات الاقتصاد والعمل، التي تمارسها الحكومة الكورية، وأكدوا أيضا على ضرورة إصلاح القيود لتأمين أنشطة الشركات الفعالة.وقد حضر المناسبةَ حوالي 100 شخص، من بينهم مسؤولون في ستٍ وخمسين شركة أجنبية تعمل في البلاد.