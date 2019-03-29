حذف وصف الشمال بالعدو في المواد التعليمية العسكرية

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قامت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بحذف العبارة التي تصف السلطات الكورية الشمالية بالعدو، في المواد الأساسية الجديدة لتعليم الجنود، إلى جانب مذكرة الدفاع لعام 2018، والتي صدرت في شهر يناير من هذا العام، وأشارت إلى كوريا الشمالية كتهديد عسكري.وقال مسؤول في الوزارة إن الوزارة أصدرت المواد الأساسية الجديدة في الأسبوع الماضي، موضحا أنها بدأت في استخدامها منذ العشرين من هذا الشهر، وللعلم فإن هذه المواد يتم إصدارها كل خمس سنوات.وفي المواد السابقة التي صدرت في عام 2013، جاء وصف السلطات الكورية الشمالية والجيش الشمالي بأنها تمثل أهم عدو يهدد بقاء وازدهار الجنوب. ولكن في المواد الجديدة تم تغيير وصف كوريا الشمالية بأنها تمثل التهديد العسكري الواقعي، وأشارت إلى وجوب التأهب القوي لأعمالها العدائية.وفي مذكرة الدفاع الوطني لعام 2018 التي أصدرتها الوزارة في شهر يناير الماضي، تم إبدال عبارة تصف "القوات الكورية الشمالية" بالعدو، بعبارة تؤكد أن الأعداء هي "القوى التي تهدد وتنتهك سيادة وأرض وشعب وممتلكات الجمهورية كورية".وقال المسؤول إن مفهوم العدو قد توسع ليشمل التهديدات الكامنة والتهديدات غير العسكرية، إلى جانب التهديد الكوري الشمالي، مؤكدا على أن مبدأ تعزيز حالات التأهب للتصدي للتهديدات العسكرية الكورية الشمالية لم يتغير على الإطلاق.