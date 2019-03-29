بدء انخفاض عدد السكان الطبيعي في هذا العام

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جاء توقع سلبي بأن انخفاض عدد السكان الطبيعي في البلاد سيبدأ اعتبارا من هذا العام، بشكل مبكر عما كان يُتوقع سابقا.وتوقعت هيئة الإحصاءات الوطنية أن يبدأ الانخفاض في عدد السكان الطبيعي أو تخطي أعداد المتوفين عدد المولودين، في هذا العام.وقبل ثلاث سنوات كان من المتوقع أن يحل الموعد في عام 2029، إلا أنه جاء مبكرًا بـ10 سنوات.ويرجع السبب في ذلك إلى أن نسبة الخصوبة للزوجين بلغت 0.98 في البلاد، لتسجل الأدنى في العالم.وطبقا لتوقعات الهيئة الكورية، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان الكوريين ليقل عن 40 مليون نسمة بعد خمسين عاما، أي في عام 2067، ويُتوقع أن يقل عن 25 مليون نسمة في عام 2098.كما تبرز مسألة شيخوخة السكان كمسألة خطيرة. فإنه خلال 10 سنوات، بدءا من عام 2017، من المتوقع أن يتراجع عدد السكان القادرين على الإنتاج بحوالي مليونين ونصف مليون نسمة، بينما يرتفع عدد كبار السن بحوالي 4 ملايين ونصف مليون نسمة.وقد صرحت الحكومة بأنها ستقوم بتكوين جهاز حكومي للتعامل مع مسألة عدد السكان في الشهر القادم، وأنها ستعد خطة شاملة لها في النصف الأول من هذا العام.