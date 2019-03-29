حظر استخدام الأكياس البلاستيكية بدءا من الشهر القادم

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بدءا من الأول من شهر أبريل المقبل، سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبيرة التي لا تقل مساحتها عن 165 مترا مربعا.وصرحت وزارة البيئة أمس بأنها ستقوم بتفتيش ميداني بدءا من الأول من الشهر القادم، حسب أحكام القانون الخاص بتوفير الموارد الطبيعية، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير في هذا العام، والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية.وبدءا من الأول من أبريل، سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في نحو ألفين من المتاجر التي لا تقل مساحتها عن 165 متر مربع.وإذا تم الكشف عن تقديمها للأكياس البلاستيكية إلى الزبائن، سيتم فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين وون.ولكن سيتم السماح باستخدام تلك الأكياس في تغليف المنتجات التي تحتوي على السوائل كاللحوم والأسماك.وتتوقع الوزارة الكورية أن تساهم هذه الخطوة في تخفيض استخدام الأكياس البلاستيكية في البلاد.وقالت " لي تشيه أون" مديرة قسم سياسة إعادة تدوير الموارد الطبيعية في الوزارة إن المساهمة الفعالة من قبل جميع أفراد المجتمع في تخفيض استخدام المنتجات المستخدمة للمرة الواحدة فقط ستساعدنا على توريث بيئة جيدة إلى الأجيال القادمة.