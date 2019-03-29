افتتاح معرض سيول للسيارات لعام 2019 غدا

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يفتتح غدًا معرض سيول للسيارات لعام 2019 في مجمع "كينتيكس" في مدينة "كويانغ" في مقاطعة "كيونغ كي"، ليستمر على مدار 11 يوما.ويعد هذا هو المعرض الكوري الوحيد الذي تعترف به الجمعية العالمية لصناعة السيارات، ويقام كل عامين منذ عام 1995.وقد جاء عنوانه لهذا العام هو "ثورة التنقل المستدام والذكي"، وسوف تشارك فيه 21 من شركات السيارات المحلية والأجنبية، لتقديم 154 نوعا من السيارات، ومن بينها 36 نوعا جديدًا.خاصة سيتم في معرض هذا العام توسيع الفرص لمعايشة السيارات المستقبلية بما في ذلك سيارات ذاتية القيادة، وصديقة للبيئة ومتصلة.وفي جناح "العالم المتصل" سيمكن للزوار ركوب السيارات ذاتية القيادة تمامًا خلال 10 أيام من افتتاح المعرض، وفي جناح "العالم المستدام" سيمكن لهم قيادة السيارات الكهربائية بأنفسهم.بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تُعقد عدد من المؤتمرات والمنتديات الدولية لإلقاء الضوء على صناعة السيارات المستقبلية ومنها مؤتمر دولي تحت شعار "السيارات المفكرة، ومستقبل الإبداع" سيقام في الثاني من الشهر القادم.كما سيعقد عدد من المنتديات بدءا من الثالث وحتى الخامس من أبريل القادم بعناوين مختلفة مثل "الطريق الذكي والمركبة الذكية" و"الطاقة المستدامة وصناعة السيارات".