مرور 15 عاما على بدء تشغيل القطار السريع الكوري

Photo : YONHAP News

يقترب القطار السريع الكوري من مرور 15 عاما على بدء تشغيله، حيث بدأ تشغيله في الأول من شهر أبريل من عام ألفين وأربعة.وذكرت مؤسسة القطار السريع الكورية أن القطار ساعد في نقل نحو 720 مليون راكب حتى الآن، مما يعني أن جميع المواطنين الكوريين قد ركبوا القطار أكثر من 14 مرة في المتوسط.وتجدر الإشارة إلى أن كوريا تمثل الدولة الخامسة التي تدير سككًا حديدية للقطارات السريعة في العالم.وبدءا بتسيير القطار السريع على خطي "كيونغ بو" و"هونام"، تم تسيير القطار السريع على خط " كيونغ جون" في عام 2010، وعلى خط "جولا " في عام 2011، وعلى خط "دونغ هيه" في عام 2015، وعلى خط "كانغ رونغ" في عام 2017؛ وذلك حتى يتحمل القطار السريع مسؤولية التنقل على المسافات الطويلة والمتوسطة في البلاد.وفي الوقت الحاضر تدير مؤسسة القطار السريع الكوري 48 محطة في خمس عشرة مدينة وحكومة محلية في مختلف أرجاء البلاد دون جزيرة "جيه جو".وبمناسبة الذكرى الخامسة عشر، سيتم تقديم تذاكر مجانية في الأول من شهر أبريل القادم إلى من يحتفظون معهم بتذاكر القطار السريع في أول أيام تشغيله في عام 2004، وكذلك الذين ولدوا في هذا اليوم.