جنرال موتورز تفتتح مقر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية

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افتتحت شركة جنرال موتورز مقرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.وقد أقيم حفل الافتتاح أمس الخميس، حيث تم افتتاح المكتب الإقليمي ليقع بجوار مقر شركة جنرال موتورز الكورية، في منطقة "بوبيونغ" في إنتشون. وحضر الحفل نائب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز "باري إنجل" ورئيس فرع الشركة الكوري "كاثر كاظم"، وعمدة إنتشون "بارك نام تشون"، وغيرهم.وسيغطي المقر الإقليمي المنطقة بأكملها باستثناء الصين، وسيكون مسؤولًا عن الإنتاج والمبيعات والتسويق وتطوير للشركة إقليميًّا.ويأتي هذا الافتتاح كمتابعة للاتفاق الذي أبرمته الشركة الأمريكية الأم مع الحكومة الكورية في مايو الماضي، في محاولة لإظهار التزامها تجاه البلاد، وسط التكهنات بأنها كانت تخطط للانسحاب من السوق المحلية.وقات الشركة إنها عينت أيضًا 100 مهندس لتسيير برامجها العالمية للبحث والتطوير، وسوف تقوم بضخ استثمارات إضافية في مواقع الإنتاج المحلية في البلاد.