مون يشجع التبادلات النشطة بين كوريا الجنوبية واليابان

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شجع الرئيس "مون جيه إين" التبادلات التجارية النشطة بين كوريا الجنوبية واليابان، وسط التوترات الطويلة الأمد بين البلدين حول القضايا التاريخية والعسكرية والإقليمية.ووفقًا لنائبة المتحدث الرسمي الرئاسي "كو مين جونغ"، التقى "مون" بمجموعة من كبار المديرين التنفيذيين الأجانب، الذين تمت دعوتهم إلى مكتب الرئاسة أمس الخميس.وفي تعليقاته الختامية في هذا الحدث، التفت الرئيس نحو "تومويوكي مورياما"، رئيس النادي الياباني في سيول الذي يضم شركات يابانية تعمل في كوريا الجنوبية، وقال إن التبادلات الاقتصادية يجب أن تكون منفصلة عن السياسة.ويبدو أن الرئيس كان يرد على تصريحات "مورياما" بأن رجال الأعمال اليابانيين قلقون بشأن الوضع الحالي للعلاقات بين سيول وطوكيو، وأن الحفاظ على العلاقات الودية الثنائية أمر مهم للبلدين وخارجها.وأشار مون إلى أن نحو 10 ملايين كوري وياباني يسافرون بين البلدين كل عام، وأعرب عن أمله في أن تتوسع هذه التبادلات بين الأفراد لتشمل قطاع الأعمال الخاص.