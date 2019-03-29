مجلس الأمن القومي يعمل على تقليل حدة التوترات العسكرية بين الكوريتين

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عقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اجتماع مجلس الأمن القومي، لمناقشة الوضع الحالي للعلاقات بين الكوريتين، بعد انهيار القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقرر المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي الذي عقد أمس الخميس، برئاسة "تشانغ إيوي يونغ"، السعي في اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف التوترات العسكرية وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.ووافق المشاركون على تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام، من خلال تنفيذ الاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين في سبتمبر الماضي.كما قررت اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي العمل بشكل مستمر من أجل التنفيذ السلس لإعلان "بان مون جوم" وإعلان بيونغ يانغ، اللذين تم التوصل إليهما خلال محادثات القمة بين الكوريتين في العام الماضي.