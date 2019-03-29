سيول تسعى لتمديد الإعفاء من عقوبات النفط الإيرانية

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ما زالت سيول غير متأكدة مما إذا كانت واشنطن ستقوم بتمديد الإعفاء من عقوباتها المفروضة على واردات النفط الإيراني.وصرح مسؤول بوزارة الخارجية للصحفيين أمس الخميس بأن الوفد الكوري الجنوبي سيبذل قصارى جهده للحصول على التعاون الأمريكي بشأن التمديد، لكنه قال إن الأمر لن يكون سهلًا.وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لم تبلغهم بقرار رسمي بهذا الشأن، مضيفًا أن التفاصيل ستأتي بعد المحادثات.ومن المقرر أن يجتمع الوفد الكوري، برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية "يون كانغ هيون"، مع مساعد وزير الطاقة الأمريكي "فرانسيس فانون" ومسؤولين آخرين في واشنطن، لمناقشة التمديد المحتمل للإعفاء من العقوبات.وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية بأن الولايات المتحدة ستخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنحو 20% عن مايو الماضي، قال المسؤول إنه لم يصله أي إشارة إلى مثل هذه الخطوة.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في نوفمبر الماضي مجموعة من العقوبات على إيران، لكنها منحت إعفاء لمدة 6 أشهر لثماني دول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، مما سمح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني بكميات منخفضة، ومن المتوقع أن ينتهي الإعفاء في الثالث من مايو.