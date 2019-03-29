وصول طائرتي تسلل إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة

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من المقرر أن تصل أول طائرتين من طراز F-35A إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة.وسوف تصل المقاتلتان في الساعة الثانية بعد الظهر إلى قاعدة "تشيون جو" الجوية في مقاطعة "تشانغ تشونغ" الشمالية.وقد وافقت كوريا الجنوبية على شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز F-35A من شركة لوكهيد مارتن، والتي سيتم تسليمها على مراحل بحلول عام 2021.وبعد فحص القبول، تم تسليم 6 مقاتلات في أواخر العام الماضي، إلى سلاح الجو الكوري الجنوبي في قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية.وسيتم نشر الطائرتين اللتين ستصلا اليوم ما بين أبريل ومايو بعد إجراءات القبول المناسبة.ويتم تسليح مقاتلات الشبح من الجيل الخامس بصواريخ الجو والقنابل الموجهة بدقة.