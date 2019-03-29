وزيرة الخارجية تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة التعاون الدولي لدفع المفاوضات من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وخلال لقائها مع الأمين العام "أنطونيو غوتيريس" في نيويورك أمس الخميس، أوضحت "كانغ" الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ودعت إلى دعم وتعاون الأمم المتحدة في جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وبعد الاجتماع، قالت "كانغ" للصحفيين إن سيول ما زالت على موقفها وهو تطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية حتى يتم إخلاؤها من الأسلحة النووية بصورة واضحة.ومن المقرر أن تشارك "كانغ" في اجتماع الأمم المتحدة لحفظ السلام اليوم الجمعة، ثم تتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".