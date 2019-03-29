[حصري] شبكة كي بي إس تحصل على قائمة بالمنشآت النووية في كوريا الشمالية

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حصلت شبكة "كي بي إس" على قائمة تضم 104 من المنشآت النووية في كوريا الشمالية، بما في ذلك 40 منشأة رئيسية يجب أن يتم تفكيكها من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بالكامل.ووفقًا للقائمة الحكومية، تشمل المنشآت الأربعون الرئيسية 15 منشأة للبحث والمراقبة، وثمانية مناجم لليورانيوم، وخمس محطات للطاقة النووية، ومنشآت للتكرير. واشتملت القائمة أيضًا على منشأة "يونغ بيون" الرئيسية، ومرافق تخصيب اليورانيوم، وموقعين لاختبار التفجيرات.وتتركز المنشآت والمرافق في المناطق الغربية من البلاد، في حين تقع مراكز البحوث ومحطات الطاقة في المناطق الشرقية على طول البحر الشرقي.وقد حددت القائمة أربعين موقعًا رئيسيًا يجب أن يقوم الشمال بتفكيكها، لتحقيق نزع السلاح النووي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد أسماء ومواقع المنشآت النووية في كوريا الشمالية.