انخفاض الناتج الصناعي بنسبة 1.9% في فبراير

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انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية بأكبر وتيرة له منذ ما يقرب من ست سنوات في الشهر الماضي، إلى جانب الانخفاض في الاستهلاك والاستثمار والمؤشرات الاقتصادية.ووفقًا لهيئة الإحصاءات الوطنية الكورية، فقد انخفض الناتج الصناعي للبلاد في فبراير بمقدار 1.9% مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر انخفاض منذ مارس عام 2013، عندما تراجع بمقدار 2%.كما تراجعت مبيعات التجزئة في فبراير، وهي مؤشر لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.5%، وانخفض الاستثمار في المنشآت بنسبة 10%، وهي أكبر نسبة تراجع منذ نوفمبر عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك، انخفض المؤشر الاقتصادي الذي يعكس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة العمل بنسبة 0.4% في فبراير على أساس شهري، مسجلًا بذلك تراجعًا للشهر الحادي عشر على التوالي.كما انخفض المؤشر الاقتصادي المستخدم للتنبؤ بالظروف الاقتصادية قصيرة الأجل بمقدار 0.3%، وذلك للشهر التاسع على التوالي.