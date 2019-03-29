دخول مشترك بين الكوريتين في أولمبياد طوكيو

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وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على الدخول المشترك بين الكوريتين في حفل افتتاح في أولمبياد طوكيو، وتشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في الدورة التي ستقام عام 2020.جاء ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الذي عقد أمس الخميس في مدينة لوزان بسويسرا، حيث قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" في مؤتمر صحفي عقده إن المجلس قد وافق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعه مع وزيري الرياضة للكوريتينفي فبراير الماضي.كما وافق المجلس التنفيذي على تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في أربعة منافسات رياضية، وهي : كرة السلة للنساء، وهوكي الجليد للنساء، والجودو، والتجديف.وأضاف "باخ" أن اللجنة الأولمبية الدولية ستدعم مشاركة الكوريتين في أولمبياد طوكيو بتشكيل فرق موحدة بغض النظر على التطورات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.