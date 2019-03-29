استقالة المتحدث باسم الرئاسة بسبب المضاربات العقارية

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تقدم المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" بالاستقالة من منصبه، إثر مزاعم تورطه في المضاربات العقارية في منطقة من مناطق إعادة التنمية الحضرية المربحة في سيول.وفي رسالة متكوبة أرسلها للصحفيين اليوم الجمعة، قال "كيم" إن زوجته قد اتخذت قرارا بشراء عقار في تلك المنطقة دون التشاور معه ، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من تصحيح الأمر بعد إدراكه.وقد تعرض "كيم" للجدل أمس الخميس، بعد أن كشف أنه اشترى عقارًا تبلغ قيمته 2.5 مليار وون في منطقة "دونغ جاك" جنوب العاصمة سيول في شهر يوليو من العام الماضي، من خلال الحصول على قرض بنكي بقيمة 1.1 مليار وون.ونفى "كيم" أن يكون الشراء بهدف المضاربة، بل أكد أنه مخصص للأغراض للسكنية، لكنه تعرض لانتقادات واسعة، نظرا لأن إدارة الرئيس "مون جيه إين" قد فرضت أنظمة صارمة ضد الحصول على قروض بنكية لتخصيصها في المضاربات العقارية.