المحكمة الإسبانية تكشف عن تفاصيل قائد اقتحام سفارة كوريا الشمالية

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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الأربعاء الماضي نقلا عن المحكمة الإسبانية أن "أدريان هونغ تشانغ"، الذي يشتبه في أنه قاد اقتحام مبنى سفارة كوريا الشمالية في مدريد في فبراير الماضي، كان قد مارس أنشطته ضد نظام كوريا الشمالية في الولايات المتحدة باسم "إدريان هونغ".وشارك "أدريان هونغ" في برنامج أحد المحطات العامة في الولايات المتحدة عام 2012 بصفته رئيسا لشركة "بيغاسوس" المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، حيث أجاب عن أسئلة حول الهاربين الكوريين الشماليين وأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.كما كان "أدريان هونغ" واحدا من مؤسسي منظمة "لينك" التي تم تأسيسها في كاليفورنيا عام 2005 لدعم الهاربين الكوريين الشماليين.وفي عام 2006 تم احتجازه في الصين بعد أن ألقي القبض عليه بتهمة تقديم الدعم لهروب 6 مواطنين من كوريا الشمالية.كما ألقى "أندريان هونغ" محاضرة حول حقوق الإنسان والسياسات الدبلوماسية في جامعة "إيهوا" الكورية الجنوبية عام 2008.وفي عام 2015 ، قام بإنشاء مركز "تشوسون" للأبحاث في نيويورك، المعارض لحكم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال موقع "إين كيه نيوز" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية إن "أدريان هونغ" يقف أيضًا وراء منظمة "تشوسون الحرة" التي ادعت أنها قد داهمت مبنى سفارة كوريا الشمالية.وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن السلطة القضائية الإسبانية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الناشط المعارض للشمال.