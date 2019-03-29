اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي في واشنطن

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من المقرر أن يجتمع وزيرالدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" يوم الاثنين القادم في واشنطن.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيه لقاء بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي منذ تنصيب "شاناهان" قائما بأعمال وزير الدفاع في شهر يناير الماضي.وسيتم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالوضع الأمني الراهن في شبه الجزيرة الكورية، خاصة بعد انتهاء القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتدريبات العسكرية المشتركة التي اختتمت في الثاني عشر من مارس الجاري، ومستقبلها.كما سيبحث الوزيران نقل قيادة القوات المشتركة في زمن الحرب إلى الجانب الكوري، والقضايا الأخرى المتعلقة بعلاقة التحالف بين سيول وواشنطن.ويأتي عقد هذا اللقاء بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما يوم الأربعاء الماضي.