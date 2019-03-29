مسؤولون كوريون يزورون الولايات المتحدة قبل قمة مون وترامب

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يزور مسؤولون كوريون الولايات المتحدة للتحضير للقمة بين قادة البلدين، المقرر عقدها في الحادي عشر من أبريل.وسوف يجتمع "كيم هيون تشونغ"، نائب رئيس مكتب الأمن القومي، مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي "تشارلز كوبيرمان" اليوم الاثنين في واشنطن، لوضع جدول أعمال القمة، بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".كما سيلتقي "كيم" مع أعضاء لجنتي مجلس الشيوخ والنواب للعلاقات الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات، لشرح موقف سيول من المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.كما سيجري وزير الدفاع الكوري الجنوبي "تشونغ كيونغ دو" محادثات مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" اليوم أيضًا، لمناقشة القضايا الأمنية المعلقة بين الحلفاء.وقد اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الجمعة الماضي، لمناقشة سبل استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.