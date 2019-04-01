بدء عمليات التنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية

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بدأ عمليات التنقيب عن رفات قتلى الحرب الكوريةستبدأ كوريا الجنوبية أعمالها التحضيرية للتنقيب عن رفات الجنود القتلى في الحرب الكورية، وذلك في المنطقة المنزوعة السلاح.وقال مسؤول عسكري في سيول إن كوريا الجنوبية ستبدأ عملياتها الإضافية لإزالة الألغام والتنقيب عن الرفات جنوب خط الحدود العسكرية اليوم الاثنين، من خلال تعبئة نحو 100 شخص.وبموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين، الذي تم توقيعه العام الماضي، اتفقت الكوريتان على تنفيذ مشروع مشترك للتنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية، في منطقة "تشيوروون"، حيث دارت معركة كبيرة خلال الحرب، وذلك بدءًا من أبريل حتى شهر أكتوبر.ومع ذلك، فقد التزمت كوريا الشمالية الصمت بشأن طلب الجنوب بدء أعمال التنقيب كما هو مخطط له، ولذلك قررت سيول المضي قدمًا في أعمال التنقيب وحدها.