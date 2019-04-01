ردود حزبية متباينة على قرارات الترشيح الوزارية

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أبدت الأحزاب السياسية ردود فعل متباينة، بعد قرار الرئيس "مون جيه إين" بسحب مرشحه لوزارة العلوم، وقبوله استقالة المرشح لمنصب وزارة الأراضي.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم في مؤتمر صحفي إنه يحترم قرار الرئيس، قائلًا إنه يمثل المرة الأولى التي يتراجع فيها "مون" عن إحدى ترشيحاته للمناصب الوزارية، ولا بد أنه كان قرارًا مؤلمًا.ومن ناحية أخرى، انتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي قرار "مون"، قائلًا إنه يمثل محاولة لاحتواء الجدل حول مرشحيه، من خلال التراجع عن ترشيح مَنْ ليس لديهم صلة وثيقة بحكومته.ودعا الحزب المعارض "مون" إلى سحب ترشيحه لجميع المرشحين السبعة، وتقديم اعتذار صادق.كما حث حزب "بارون ميريه" الرئاسة على سحب ترشيحها لوزارتي التوحيد ووزارة الشركات الصغيرة.كما أشاد حزب العدالة بشجاعة الرئيس "مون" في التراجع عن الترشيح، بعد إدراكه لخطأ قراره، قائلًا إنه كان من الأفضل أن يقوم بإجراء فحص شامل للمرشحين منذ البداية.