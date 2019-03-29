كوريا الشمالية تصف اقتحام السفارة بالهجوم الإرهابي الخطير

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أصدرت كوريا الشمالية أمس الأحد أول بيان رسمي حول حادث اقتحام سفارتها في مدريد، ووصفته بأنه "هجوم إرهابي خطير".وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية لوكالة الأنباء المركزية بأن اقتحام السفارة يعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة الدولة وللقانون الدولي.كما دعا المتحدث إلى إجراء تحقيق، قائلًا إن كوريا الشمالية تراقب عن كثب التقارير التي تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومجموعة مناهضة لكوريا الشمالية تقف وراء الحادث.ويمثل هذا أول رد فعل رسمي لكوريا الشمالية بعد حادث اقتحام سفارتها في مدريد، وسرقة مستندات وأجهزة كمبيوتر منها، في الثاني والعشرين من فبراير الماضي.وقد أعلنت مجموعة "تشوسون الحرة"، وهي مجموعة مناهضة لكوريا الشمالية، مسؤوليتها عن الحادث، وقالت إنها أرسلت بعض المعلومات التي تم الحصول عليها من السفارة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.