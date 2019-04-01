وزارة الخارجية تكشف عن مستندات سرية منذ عام 1988

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كشفت الحكومة أمس الأحد عن وثائق دبلوماسية سرية، تسلط الضوء على دبلوماسية كوريا الجنوبية قبل أولمبياد سيول لعام 1988، والأحداث الكبرى آنذاك في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية إن حوالي 250 ألف وثيقة منذ عام 1988 قد رفع عنها السرية، وتم وضع ملخصات لها.وتشمل الوثائق التي كُشِف عنها مناقشات سيول مع الدول الأخرى بشأن إرسال فريق كوري موحد في أولمبياد 88، وتحركات كوريا الجنوبية بعد تفجير الرحلة الجوية الكورية في عام 1987.ويمكن الاطلاع على الوثائق المنشورة في الأرشيف الدبلوماسي التابع للوزارة أو على موقعها على شبكة الإنترنت: (http://diplomaticarchives.mofa.go.kr).