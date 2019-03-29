تراجع الصادرات للشهر الرابع على التوالي في مارس

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انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في مارس، بسبب تراجع الصادرات إلى الصين وانخفاض أسعار أشباه الموصلات.وقد سجلت الصادرات الكورية 47.1 مليار دولار في الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بالعام السابق.كما تراجعت الواردات بنسبة 6.7% في نفس الفترة، لتصل إلى 41.8 مليار دولار.وقد بلغ الفائض التجاري 5.22 مليار دولار في مارس، مسجلا بذلك فائضًا تجاريًّا للشهر السادس والثمانين على التوالي.وقالت وزارة التجارة إن معدلات التباطؤ قد تحسنت في مارس، وتوقعت مزيدًا من التحسن في شهر أبريل.