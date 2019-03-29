إعادة بناء قاعة تذكارية للمناضل الكوري آن جونغ كون في الصين

أعيد بناء قاعة تذكارية للمناضل الكوري للاستقلال "آن جونغ كون" يوم السبت الماضي، في محطة "هاربين" الصينية.وكانت السلطات الصينية قد افتتحت القاعة التذكارية للمناضل "آن" في محطة "هاربين" أوائل عام 2014، بناء على طلب من الحكومة الكورية، ولكن تم نقلها إلى مبنى مركز الفنون الشعبية الكورية، في وسط مدينة "هاربين" في شهر مارس من عام 2017؛ بسبب إجراء تعديلات على محطة "هاربين" آنذاك.والجدير بالذكر أن المناضل "آن" قد تم اعتقاله بعد قام باغتيال "إتو هيروبومي"، زعيم الحكم الاستعماري الياباني في كوريا في محطة "هاربين" للسكك الحديدية في الصين، يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر عام 1909، وتم إعدامه في العام التالي.