الرئيس مون جيه إين يسحب ترشيحه لوزير العلوم الجديد

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سحب الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الأحد ترشيحه لـ "تشو دونغ هو" لمنصب وزير العلوم والتكنولوجيا والعلومات والاتصالات الجديد، بسبب مشاركته في مؤتمر دولي عقد عام 2017، بتنظيم من مجموعة "أوميكس" الدولية، المعروفة بكونها مجموعة أكاديمية احتيالية.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس "مون جيه إين" قد قرر سحب ترشيح "تشو"، معترفا بأن تصرفات المرشح السابقة لا تلبي معايير عامة الشعب.وعلى صعيد آخر، عبر "تشيه جونغ هو"، المرشح لمنصب وزير الأراضي، عن عزمه على التنحي من الترشح، بعد أن تعرض للانتقادات الشديدة من أحزاب المعارضة بسبب مضارباته العقارية، وقد قبل الرئيس "مون" انسحاب "تشيه".وأكد مكتب الرئاسة إنه ليست لديه أي خطة للتراجع عن ترشيح المرشحين الوزاريين الخمسة الآخرين.