ترامب يدعو كيم جونغ أون إلى نقل الأسلحة النووية للولايات المتحدة

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ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء يوم الجمعة الماضي أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد سلَّم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وثيقة سرية، خلال قمة هانوي، تدعو إلى نقل الأسلحة النووية ووقود القنابل والصواريخ إلى الولايات المتحدة.وأضافت الوكالة إن الولايات المتحدة قد طالبت كوريا الشمالية بتقديم تقرير شامل عن برامجها النووية، والتوقف عن جميع الأنشطة النووية، وتفكيك جميع البنية التحتية النووية، وتحويل أنشطة العلماء والفنيين النوويين إلى أغراض تجارية، والسماح لفرق التفتيش الدولية والأمريكية بتفتيش من المنشآت النووية.وطبقا للوثيقة المكتوبة باللغة الإنكليزية، طالبت الولايات المتحدة بيونغ يانغ بالتفكيك الكامل للمنشآت النووية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومنصات إطلاقها، والمنشآت الأخرى ذات الصلة.وقالت وكالة "رويترز" إن الرئيس "ترامب" قد قام بتسليم الزعيم "كيم" وثيقةً كتبت باللغتين الكورية والإنكليزية، خلال القمة بينهما التي عقدت يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي، في فندي متروبول، في العاصمة الفتنامية هانوي.وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يوضح فيها الرئيس "ترامب" مفهوم نزع السلاح النووي.وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتون" قد قال يوم الثالث من شهر مارس الماضي إن الرئيس الأمريكي سلّم الزعيم الكوري الشمالي وثيقةَ صفقةٍ كبيرةٍ تضم مطالب الولايات المتحدة، وتنص على التعويضات التي ستقدمها واشنطن لبيونغ ييانغ مقابل ذلك.كما قال "بولتون" في شهر مايو من العام الماضي إن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يعني تفكيك الأسلحة النووية الكورية الشمالية ونقلها إلى الولايات المتحدة.