الرئيس مون يؤكد عزمه على إعادة الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن القمة المرتقبة التي ستعقد بينه وبين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الحادي عشر من أبريل الجاري في واشنطن تأتي نتيجة لمبدأ الحكومة الكورية وإرادة الرئيس "ترامب" القوية.جاء تصريح الرئيس "مون" خلال اجتماعه مع مساعديه ومستشاريه، الذي عقد اليوم الاثنين، حيث قال إن هذه القمة تستهدف إعادة قوة الدفع للحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في استجابة بيونغ يانغ لهذه الجهود.وأدان الرئيس "مون" التعليقات التي تفيد بأن هناك فجوة في وجهات نظر الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، واصفا تلك التعليقات بانها أمر غير مسؤول.وقال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما زالتا تحافظان على الاتصالات والتعاون الوثيق بينهما، وتتفقان على ضرورة النزع الكامل للأسلحة نووية من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.وأضاف أنه سيتعاون مع الرئيس الأمريكي "ترامب" في تحقيق نزع السلاح النووي من خلال استعادة الطريق المغلق وشق طريق جديد، مشيرا إلى أنه لم يتم تحقيق ذلك خلال السبعين عاما الماضية.