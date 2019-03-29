إعادة رفات جنود صينيين قتلوا في الحرب الكورية

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من المقرر أن يتم إعادة رفات 10 جنود صينيين قتلوا في أثناء الحرب الكورية، في المراسم التي ستقام يوم الأربعاء القادم في مطار إنتشون الدولي، بحضور نائب وزير الدفاع الكوري "شوه جو سوك" ونائب مكتب شؤون الجنود المخضرمين الصينيين "تشين بونغ".وقالت وزارة الدفاع الكورية إن طقوس وضع الرفات في التوابيت قد تمت صباح اليوم الاثنين في مدينة "إنتشون"، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.وتعد هذه هي المرة السادسة التي تقوم فيها كوريا الجنوبية بإعادة رفات الجنود الصينيين، بعد أن قامت بإعادة رفات 437 قتيلًا عام 2014، و68 قتيلًا عام 2015، و36 قتيلًا عام 2016، و28 قتيلًا عام 2017، و20 قتيلًا في العام الماضي.ويشار إلى أن كوريا الجنوبية والصين قد اتفقتا على إعادة رفات الجنود الصينيين، التي يتم العثور عليها في كوريا الجنوبية، قبل الخامس من أبريل من كل عام.