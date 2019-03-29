فريق التحقيق الخاص مع نائب وزير العدل السابق يتعهد بالشفافية في التحقيقات

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بدأ فريق الادعاء الخاص بالتحقيقات في قضية سوء السلوك الجنسي ومزاعم الرشوة، المقامة ضد نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي"، أنشطته الرسمية اليوم الاثنين.وصرح "يوه هوان سوب" رئيس فريق التحقيق الخاص، ورئيس مكتب المدعين العامين لإقليم "تشونغ جو"؛ بأن فريقه سيقوم بإجراء تحقيقاته بناء على المبادئ الأساسية وبشكل شفاف.وأضاف "يوه" أنه سيقرر نطاق التحقيقات وموضوعاتها بعد مراجعة سجلات التحقيقات السابقة التي جرت بين عامي 2013 و2014.وكان رئيس مكتب النيابة العامة "مون مو إيل" قد أمر الفريق المكون من 13 عضوا بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في القضية.والجدير بالذكر أن نائب وزير العدل السابق "كيم" يشتبه في أنه تلقى رشاوى وخدمات جنسية، من "يون جونغ تشون"، رئيس إحدى شركات البناء المحلية.