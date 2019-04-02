بومبيو يأمل في عقد قمة جديدة مع كوريا الشمالية خلال الأشهر القادمة

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن أمله في أن يجتمع قائدا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مرة أخرى خلال "الأشهر القادمة" من أجل إحراز تقدم ملموس في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. جاء ذلك خلال مقابلة مع محطة إذاعية في ولاية "بنسلفانيا" تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي وبثها أمس الاثنين، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي إن من مصلحة الولايات المتحدة حل القضية النووية الكورية الشمالية في أسرع وقت ممكن. كما أعرب "بومبيو" عن أمله في أن يجتمع الرئيس "دونالد ترامب" مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" خلال الأشهر القادمة حتى يمكن تحقيق خطوة كبيرة وجوهرية على طريق نزع السلاح النووي. ورفض وزير الخارجية الأمريكي توقع الجدول الزمني للمفاوضات مع كوريا الشمالية فيما يتعلق ببرنامجها للأسلحة النووية، لكنه أشار إلى أن العقوبات الدولية الصارمة سوف تسرّع من هذه العملية. وقال إنه يمكن بالفعل تحقيق التجريد النووي الكامل لكوريا الشمالية، وهو ما سيوفر مستقبلا أكثر إشراقًا للشعب الكوري الشمالي كما تعهد الرئيس "ترامب"، ولكن من الصعب معرفة متى سيتم ذلك بالضبط.