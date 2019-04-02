كوريا الجنوبية تتشاور مع آسيان حول دعوة زعيم كوريا الشمالية إلى قمة خاصة

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من المرجح أن تتم دعوة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لحضور قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، ستعقد في شهر نوفمبر القادم في مدينة "بوسان" الكورية الجنوبية. وقال المكتب الرئاسي في سيول أمس الاثنين إن الرئيس "مون جيه إين" سوف يدعو كبار قادة تكتل "آسيان" الإقليمي المكون من عشر دول في منطقة جنوب شرق آسيا، والأمين العام للتكتل، لحضور القمة التي ستستغرق يومين وستعقد في بوسان بدءا من يوم 25 نوفمبر. وأوضح كبير مسؤولي العلاقات العامة في المكتب الرئاسي "يون دو هان" أن كوريا الجنوبية ستبدأ في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في "آسيان" بشأن دعوة الزعيم الكوري الشمالي لحضور تلك القمة. وأضاف "يون" أنه إذا وافقت جميع الدول الأعضاء في آسيان على مشاركة "كيم"، فسوف تناقش كوريا الجنوبية هذا الأمر مع كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يتم خلال تلك القمة الخاصة تقييم تطور العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واتحاد دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، خلال العقود الثلاثة الماضية، ومستقبل تلك العلاقات خلال الثلاثين عاما القادمة. كما ستُعقد أيضا أول قمة من نوعها على الإطلاق بين كوريا الجنوبية ودول نهر "ميكونغ" في بوسان يوم 27 نوفمبر في أعقاب القمة الخاصة، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ التعاون بين كوريا الجنوبية والدول الواقعة على طول حوض نهر "ميكونغ" في جنوب شرق آسيا.