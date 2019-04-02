الرئيس يدعو إلى تنشيط مشاركة الجماعات المدنية في الشؤون الوطنية

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على أهمية الدور الذي تقوم به الجماعات المدنية، ودعا إلى تنشيط مشاركتها في الشؤون الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء "مون" أمس الاثنين مع ممثلي الجماعات المدنية الكورية التي تمت دعوتها إلى المكتب الرئاسي، حيث شدد أيضا على أن المنظمات غير الحكومية المحلية هي شريكة للحكومة الكورية الحالية التي ولدت من "ثورة الشموع" ضد الفساد الذي كانت تمارسه الحكومة السابقة. كما أشار إلى الأدوار المهمة التي يمكن أن تقوم بها الجماعات المدنية في حل المشكلات في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه على الرغم من أن الحكومات قد تبذل قصارى جهودها، إلا أنها لا تستطيع الوصول إلى جميع المجالات التي تحتاج إلى اهتمام وتدخل دون مساعدة من الجماعات المدنية. وطلب الرئيس من الجماعات المدنية الكورية المساعدة في تحقيق السلام في الحياة اليومية حتى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.