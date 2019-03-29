بوسان تستضيف القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان في نوفمبر

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من المقرر أن تعقد قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، في مدينة "بوسان" الكورية الجنوبية في شهر نوفمبر القادم للاحتفال بالذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأوضح المسؤول عن العلاقات العامة في المكتب الرئاسي في سيول "يون دو هان" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، أن الرئيس "مون جيه إين" سوف يدعو قادة الدول الأعضاء في اتحاد دول جنوب شرق آسيا، المكون من عشرة أعضاء، والأمين العام للاتحاد، لحضور القمة التي ستستمر يومين وستعقد في مدينة بوسان في جنوب شرق البلاد، بدءا من يوم 25 نوفمبر. وأضاف "يون" أنه سيتم خلال تلك القمة، التي ستكون أكبر مؤتمر دولي حتى الآن تحت إدارة الرئيس "مون"، تقييم التطور في العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واتحاد "آسيان" على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومستقبل هذه العلاقات خلال الأعوام الثلاثين القادمة. وشدد المسؤول الرئاسي على أن تلك القمة سوف تكون أيضا فرصة من أجل التحقق من تقدم سياسة "مون" الجنوبية الجديدة، والدفع نحو المزيد من الجهود المتبادلة. كما ستُعقد أول قمة على الإطلاق بين كوريا الجنوبية ودول نهر "ميكونغ" في أعقاب القمة الخاصة في بوسان يوم 27 نوفمبر، من أجل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والدول الواقعة على طول حوض نهر "ميكونغ" في منطقة جنوب شرق آسيا. يذكر أن هناك ست دول تطل على نهر "ميكونغ"، وهي: الصين وميانمار وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام.